In Campania presto 145 nuovi autobus per il trasporto pubblico: il provvedimento della Regione

A cura di Valerio Papadia

Il trasporto pubblico locale, in Campania, sta per essere rafforzato notevolmente: nella riunione che si è tenuta oggi, mercoledì 3 agosto, la Giunta regionale ha infatti accettato l'ammissibilità del finanziamento – che sarà effettuato con fondi Pon – per l'acquisto di 145 nuovi autobus da assegnare alle aziende del trasporto pubblico locale; il costo dell'operazione è di 51 milioni di euro.

Gli altri provvedimenti presi dalla Regione Campania

Non soltanto rafforzamento del trasporto pubblico locale: tanti i provvedimenti adottati durante la riunione di oggi dalla Giunta della Regione Campania. Il Fortore, nella provincia di Benevento, è stato individuato ad esempio come "area intera". Nella nota della Regione Campania si legge: "La Giunta ne ha approvato la perimetrazione ai fini dell'invio degli atti per l'avvio della fase di confronto con il Comitato nazionale Aree Interne, presso il Ministero del Sud".

La Giunta regionale ha deliberato anche l'ampliamento del Museo Madre di Napoli. "La Giunta regionale ha acquisito una prima relazione tecnica su un edificio storico, adiacente al Museo Madre, per una valutazione sulla possibilità di acquisirlo al patrimonio ai fini dell'ampliamento dello stesso museo d'arte contemporanea" si legge.

Infine, è stato approvato uno schema di accordo per la cybersecurity in Campania da stipularsi con l'Università degli Studi di Salerno. L'accordo, come informa la Regione "prevede la costituzione di un osservatorio che ha la finalità di individuare i livelli di vulnerabilità dei sistemi al livello regionale, oltre a sensibilizzare la collettività sui temi della cybersecurity".

