Dopo l'approvazione dell'Aifa, è disponibile anche in Campania una nuova terapia per l'artrite reumatoide, che promette la remissione della malattia consentendo ai pazienti di condurre una vita normale. In regione si stima che i pazienti siano circa 30mila, ovvero 1 su 250, che ogni giorno devono fare i conti con dolore, affaticamento e rigidità articolare mattutina. La nuova terapia, basata sull'inibitore Upadacitinib, durante i test ha mostrato importanti miglioramenti su sintomi e segni, con la possibilità di raggiungere anche la remissione clinica. Sia l'Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli (presso l'Unità Operativa di Reumatologia), sia l'ospedale San Giovanni Bosco dell'Asl Napoli 1 hanno riorganizzato la propria rete assistenziale in modo da garantire la somministrazione della terapia in totale sicurezza nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e sottolineano l'importanza, per l'artrite reumatoide come per altre patologie, di intervenire tempestivamente e nelle prime fasi della malattia.

“L’artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica autoimmune che può essere fortemente disabilitante e che può compromettere in maniera importante la qualità della vita – spiega il prof. Francesco Ciccia, direttore della Cattedra di Reumatologia e della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università della Campania Luigi Vanvitelli – il suo bersaglio è costituito primariamente dalle articolazioni, che diventano gonfie, dolenti e, soprattutto al mattino, molto rigide con conseguenti difficoltà e limitazioni nei movimenti. Se non trattata per tempo, si verificano deformazioni articolari nell’80% dei casi. Dopo l’approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), è ora disponibile in Campania una terapia innovativa per l’artrite reumatoide, l’upadacitinib, che si somministra una volta al giorno per via orale”.

“Questa nuova opzione terapeutica ha dimostrato di migliorare in modo significativo i segni e i sintomi della malattia – aggiunge il dott. Enrico Tirri, direttore UOSD di Reumatologia – Centro prescrittore di farmaci biotecnologici – Ospedale San Giovanni Bosco e docente di Reumatologia Università degli Studi della Campania Vanvitelli. – l’upadacitinib ha un’elevata capacità di raggiungere la remissione clinica della malattia, coniugando all’efficacia la sicurezza farmacologica. Una nuova cura che porta il paziente in uno stato in cui i sintomi sono più gestibili e potrebbero non avere alcun impatto sulle attività quotidiane. Si tratta di un importante passo in avanti sia per i reumatologi che per i pazienti. La formulazione in compresse, peraltro, è molto gradita dai pazienti”.