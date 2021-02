Aumentano i contagi in Campania, ma soprattutto aumenta l'indice di contagio: nelle ultime 24 ore, l'indice è schizzata dall'otto al dodici per cento (12,44%). In aumento anche i posti letto occupati negli ospedali della Campania: la situazione, insomma, è in netto rialzo rispetto alle giornate precedenti. Ed analizzando i dati della prima settimana di febbraio, i dati sono in netto peggioramento.

Sono 10.143 i nuovi contagi negli ultimi sette giorni, con un incremento di 3.375 casi attivi (passati dai 62.333 a 65.708). Si sono anche registrati altri 139 morti e 6.629 guariti. Numeri che hanno fatto scattare diversi campanelli d'allarme. Secondo la Fondazione Gimbe, la Campania è da considerare in zona critica per l'emergenza Coronavirus, ed è la prima regione in Italia per casi attivi, con 65.708 persone attualmente positive. "Nella settimana tra il 26 gennaio ed il 2 febbraio", spiega l'istituto di ricerca, "la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 3,9%", mentre si rileva anche "un'incidenza di 273 casi positivi per 100.000 abitanti".

Domani, intanto, la Regione Campania riunirà l'Unità di Crisi per valutare l'andamento epidemiologico nelle scuole di Napoli, dove si registrano diversi casi tra studenti, docenti e personale scolastico. Non ci sono ancora ipotesi certe, ma non è escluso che alla fine possa arrivare la nuova chiusura alla didattica in presenza per le scuole superiori di tutta la regione. Ipotesi che però andrebbe a scontrarsi con le recenti decisioni del Tar che avevano dato ragione ai ricorsi dei genitori che ne chiedevano la riapertura.