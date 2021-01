In Campania i vaccini Covid anche ai medici in pensione

Anche i medici in pensione riceveranno il vaccino anti Coronavirus in Campania: la decisione dopo una riunione tra l’Unità di Crisi, i direttori generali delle ASL e il Presidente dell’Ordine dei medici e professioni sanitarie di Napoli e Provincia, Silvestro Scotti. Intanto, oggi sono arrivate le nuove dosi del vaccino in Campania.