Come dichiarato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ieri, sono arrivate questa mattina le nuove dosi di vaccino contro il Coronavirus a Napoli e in Campania: le scorte erano infatti state terminate ieri, domenica 10 gennaio. Le nuove forniture sono arrivate intorno alle 8 all'aeroporto militare di Napoli e sono poi partite verso le varie destinazioni a bordo di un tir refrigerato – le fiale hanno bisogno di essere conservate a una data temperatura – scortato dalla Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato.

Ieri le dosi di vaccino Covid erano finite in tutta la Campania

Come detto, le dosi di vaccino contro il Coronavirus, nella giornata di ieri, si erano esaurite in Campania, dove sono state utilizzate addirittura 68.138 dosi sulle 67.020 ricevute (è stata utilizzata anche al 6 dose extra contenuta nelle fiale). In un comunicato, la Regione Campania aveva reso noto:

Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l'invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando

Il commissario Arcuri, poco dopo, intervenuto in tv, aveva dichiarato che, oggi, lunedì 11 gennaio, alla Campania sarebbero state fornite nuove dosi per proseguire la campagna vaccinale.