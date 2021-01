Arriveranno soltanto oggi, come reso noto dal commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, le nuove dosi del vaccino contro il Coronavirus in Campania: in regione, infatti, ieri, domenica 10 gennaio, sono state somministrate tutte le dosi ricevute, anzi, di più. Sì perché la Campania è la prima regione italiana per dosi di vaccino somministrate in base a quelle ricevute, 68.138 su 67.020, il 101,7 percento. Ma come è possibile aver raggiunto tale risultato? Come rende noto anche il bollettino sull'andamento della campagna vaccinale in Italia aggiornato quotidianamente, in tempo reale, dal Ministero della Salute, in Campania è stata somministrata anche la sesta dose (extra) contenuta nella fiala Pfizer.

A chi sono state somministrate le dosi del vaccino in Campania

Il report del Ministero della Salute fornisce anche indicazioni sul sesso e sull'età delle persone che hanno già ricevuto il vaccino contro il Coronavirus nelle varie regioni italiane. In Campania, in base al sesso, le 68.138 dosi somministrate sono così ripartite: 34.754 sono state somministrate a donne, mentre 33.384 sono state somministrate invece a uomini. Per quanto riguarda invece le fasce di età, quella che ha ricevuto più vaccini è quella 50-59 anni: 18.606 dosi. Segue a ruota la fascia d'età compresa tra i 60 e i 69 anni, che ha ricevuto 15.799 dosi, mentre quella 40-49 ha ricevuto 13.607 dosi. Poco distante la fascia d'età 30-39, che ha ricevuto 11.932 dosi, mentre quella 20-29 ha ricevuto 5.753 dosi. Chiudono, in coda, la fascia d'età 70-79 (1.523 dosi), quella 80-89 (578), mentre gli ultranovantenni hanno ricevuto 316 dosi.