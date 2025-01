video suggerito

In Campania ci sono meno medici e infermieri per numero di abitanti che nel resto d’Italia: i dati Gimbe La Fondazione Gimbe ha tirato le somme sulla situazione del Sistema Sanitario Nazionale. Difficile la situazione in Campania, fanalino di coda della Penisola per quanto riguarda il numero di professionisti sanitari in servizio per numero di abitanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Sanità in Italia vive un momento di forte difficoltà. Questa, a grandi linee, la situazione del Sistema Sanitario Nazionale delineata dalla Fondazione Gimbe: il presidente, Nino Cartabellota, nel corso di un'audizione presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha parlato di una "crisi del personale sanitario senza precedenti". E, in questa situazione difficile, spicca, purtroppo negativamente, la situazione della Campania, fanalino di coda in Italia per dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale per numero di abitanti.

Al 2022, secondo i dati della Fondazione Gimbe, in Campania sono presenti 8,5 unità di personale sanitario ogni 1000 abitanti. Si tratta, come detto, del dato più basso in Italia, molto al di sotto della media nazionale, che si attesta sulle 11,6 unità per 1000 abitanti. Bassa anche la spesa regionale pro-capite per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale: nel 2023, a fronte di una spesa in Italia di 672 euro, in Campania è stata di 559 euro.

Ma la crisi del Sistema Sanitario Nazionale, come detto, riguarda tutto il Paese. Cartabellota, infatti, nel corso dell'audizione ha affermato: "Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sta affrontando una crisi del personale sanitario senza precedenti, causata da errori di programmazione, dal definanziamento e dalle recenti dinamiche che hanno alimentato demotivazione e disaffezione dei professionisti verso il SSN. Senza un adeguato rilancio delle politiche per il personale sanitario, l'offerta dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali sarà sempre più inadeguata rispetto ai bisogni di salute delle persone, rendendo impossibile garantire il diritto alla tutela della salute".