In Campania arrivano 420 medici di base per sostituire quelli andati in pensione Lo rende noto l’amministrazione regionale: i medici di famiglia servono a compensare la carenze dovute ai pensionamenti avvenuti nel biennio 2021-2022.

A cura di Valerio Papadia

In Campania presto arriveranno 420 nuovi medici di base: lo ha annunciato oggi l'amministrazione regionale, in una nota in cui si annunciano "importanti decisioni per la sanità campana". Come si legge nella nota, la Regione sta procedendo all'assegnazione di 420 medici di medicina generale: le nuove assegnazioni si sono rese necessarie per compensare le carenze venutesi a creare a causa dei pensionamenti del biennio 2021-2022.

Nuove cure e servizi per malati oncologici e diabetici

Oltre al provvedimento sui medici di famiglia, le importanti decisioni per la sanità assunte oggi dalla Regione Campania riguardano anche le cure riservate ai malati oncologici e i servizi per i diabetici. Per quanto riguarda la prima categoria, l'amministrazione regionale ha approvato linee di indirizzo per l'attuazione del Day Service onco-ematologico. Come si legge nella nota diramata dalla Regione Campania, le nuove linee riguardano "la piena presa in carico del paziente, il miglioramento dell'appropriatezza erogativa (Day Service) e la prescrizione delle ricette in modalità dematerializzata da parte degli specialisti ospedalieri e distrettuali". Tutto questo al fine di garantire al paziente oncologico tempi certi nell'erogazione delle cure.

Per quanto riguarda i diabetici, la Regione Campania, in accordo con Federfarma Campania e Assofarm Campania, ha strutturato un nuovo modello per la distribuzione dei farmaci e dei dispositivi per il controllo e il monitoraggio del diabete. "Tale modello distributivo prevede l'accentramento degli acquisti dei farmaci e dispositivi e della loro distribuzione presso un unico Distributore Capofila Regionale, deputato alla gestione logistica sull'intero territorio" si legge nella nota.