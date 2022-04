In Campania arrivano 158mila multe da 100 euro agli over 50 anni che non si sono vaccinati Sono 158mila i campani over 50 anni non vaccinati per il Covid, di questi 40mila a Napoli. Nei prossimi giorni gli avvisi con le multe. Il modulo per l’esenzione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 158mila i cittadini della Campania over 50 anni che non hanno ancora completato il ciclo di vaccinazioni contro il Covid19 e che adesso rischiano di prendere la multa da 100 euro, secondo il decreto del Governo Draghi (Decreto Legge 1/2022). Di questi 40mila circa sono a Napoli città. La norma prevede che dovranno essere gli stessi cittadini ad avvisare l’Asl di appartenenza se non si sono ancora vaccinati perché guariti dal Covid o perché esenti da vaccinazione per motivi sanitari che dovranno documentare. Una volta ricevuto l’avviso di pagamento dall’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia), avranno 10 giorni di tempo per fare la comunicazione, altrimenti le multe scatteranno in automatico.

Quali sono i motivi ammessi per non vaccinarsi

Ad oggi, gli over 50 enni – in tutte le fasce d’età – che in Campania hanno ricevuto 2 dosi di vaccino sono 2.175.558, secondo i dati della Regione Campania, per cui ne mancano 158 mila circa. Le Asl in Campania hanno preparato un modulo che si potrà scaricare, compilare e inviare alle email dedicate, spiegando i motivi per i quali non ci si è vaccinati. Le Asl poi provvederanno a trasmettere la documentazione all’Agenzia della riscossione. Se non si invia l’ordine di sospensione, l’ex Equitalia entro 180 giorni emetterà nuovo avviso di addebito. A questo punto chi ha ricevuto la multa, anche ingiustamente, dovrà pagarla o opporsi al Giudice di pace.

Il modulo dell’Asl Napoli 1 per non prendere la multa

Per quanto riguarda i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022, e il relativo procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza vaccinale degli ultracinquantenni, l'Asl Napoli 1 Centro ha chiarito le modalità per comunicare l'eventuale esenzione dall'obbligo vaccinale e quindi evitare la multa:

Il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022 e all’articolo 4-quater del DL 44/2021, tramite Raccomandata A/R, l’avvio del procedimento sanzionatorio. Il soggetto destinatario dell’avviso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dello stesso, potrà inoltrare il modello opportunamente compilato esclusivamente all’indirizzo PEC dell’ASL Napoli 1 Centro:

comunicazione.dl44@pec.aslna1centro.it

Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito dell'Asl e sulla pagina Facebook.