In Campania +45,5% di casi Covid in una settimana. Forte incremento ad Avellino, quasi 70%

In Campania +45,5% di casi Covid in una settimana.

A cura di Redazione Napoli

I dati Gimbe che monitorano l'andamento della pandemia da Covid-19 confermano la tendenza alla risalita dei casi in Campania. Nella settimana 16-22 marzo, si registra infatti un chiaro peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.630) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (45,5%) rispetto alla settimana precedente. La situazione più negativa è nell'Avellinese, dove si tocca quasi il 70% di incrementi rispetto alla passata settimana. Sono fortunatamente ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (14,8%) e in terapia intensiva (5,7%) occupati da pazienti Covid-19.

L'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana

Avellino 1.458 (+68,6% rispetto alla settimana precedente);

Benevento 1.244 (+42,6% rispetto alla settimana precedente);

Caserta 1.062 (+37,2% rispetto alla settimana precedente);

Salerno 942 (+42,8% rispetto alla settimana precedente);

Napoli 792 (+45,8% rispetto alla settimana precedente).

Sul fronte vaccinale, evidenziano dalla Fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'81,2% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 1,7%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'81,7% (media Italia 84,0%) mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 3,2% (media Italia 6,0%).

La quarta dose di vaccino Covid

Ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha spiegato la sua posizione rispetto al vaccino, preconizzando una quarta dose per tutti: «Al di là delle vaccinazioni che devono continuare – ha detto – la quarta dose deve essere introdotta per quelli come me che l'hanno fatta già quattro mesi fa e già cominciano ad avere qualche problema».