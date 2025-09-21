Imprigionati tra i rovi durante un’escursione in montagna, coniugi olandesi salvati nel Casertano

Marito e moglie, turisti olandesi in vacanza in Campania, sono rimasti intrappolati in un’area di montagna durante un’escursione; sono stati individuati e salvati dai carabinieri e dalle squadre di soccorso.

Immagine di repertorio

Erano usciti per una escursione in montagna alle pendici dei monti Trebulani, ma avevano perso l'orientamento ed erano finiti imprigionati in un tratto di fitta vegetazione di rovi e spine. Momenti di paura per marito e moglie, turisti olandesi in vacanza in Campania, che sono stati rintracciati e salvati dai soccorritori; per loro nessuna conseguenza di rilievo, soltanto molta paura e qualche graffio.

I due, lui imprenditore 63enne di Maastricht lei medico di 60 anni, residenti ad Amsterdam, nella mattinata di ieri, 20 settembre, erano usciti per una escursione in montagna nella località Vallata, agro del comune di Castel di Sasso, nel Casertano. Intorno alle 13.30, si erano persi: si erano allontanati dal sentiero e, nel tentativo di ritrovarlo, erano finiti in una zona con vegetazione fitta e piena di rovi, dalla quale non erano stati in grado di uscire. Resisi conto di essere in trappola, i due hanno chiamato il 112 e sono riusciti a comunicare la propria posizione alla Centrale Operativa della Compagnia di Capua dei Carabinieri.

Il punto in cui erano rimasti bloccati è stato individuato grazie alla geolocalizzazione gps del loro smartphone: si trattava di un'area impervia, difficile da raggiungere. I militari hanno quindi attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Formicola e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, i Vigili del Fuoco di Caserta, Protezione Civile e un’ambulanza del servizio 118. Mentre i soccorritori raggiungevano la zona, i coniugi sono rimasti in contatto telefonico col vicebrigadiere di turno della centrale operativa dell'Arma, che li ha rassicurati fino all'arrivo delle squadre.

A quel punto, una volta liberati dai rovi, marito e moglie sono stati sottoposti a un controllo sanitario direttamente sul posto, non è stato necessario il ricovero in ospedale. Alla fine, scortati dai carabinieri, sono stati riaccompagnati alla loro automobile, archeggiata nella frazione Strangolagalli di Castel di Sasso, e hanno potuto fare ritorno in autonomia presso il B&B dove alloggiano in questi giorni.