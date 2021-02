Troppi contagi da Coronavirus a Torre Annunziata, città alle pendici del Vesuvio, nella provincia di Napoli. E così il sindaco, Vincenzo Ascione, ha deciso di chiudere le scuole fino al 16 febbraio, sospendere il mercato settimanale e chiudere alcune strade della città, nelle quali è stato istituito anche il divieto di stazionamento per evitare assembramenti. Il primo cittadino ha varato un'apposita ordinanza con la quale dispone, come detto fino al prossimo 16 febbraio, "la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio di Torre Annunziata, e dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni)". Resta la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per consentire l'utilizzo di laboratori o per provvedere alle esigenze didattiche di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'ordinanza del sindaco Ascione, come detto, stabilisce anche la sospensione del mercato settimanale del venerdì "negli spazi antistanti lo stadio comunale Giraud, compreso l'esercizio delle attività di vendita di generi alimentari". Dalle ore 11 alle 22, poi, è stata istituita la chiusura al pubblico di alcune strade, "fatta salva la possibilità di attraversamento e di accesso ad esercizi commerciali, abitazioni private e studi professionali"; istituito anche il divieto di stazionamento. Ecco le strade interessate: via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I e piazzale Kennedy. Solo per il 15 e il 16 febbraio, sempre dalle 11 alle 22, chiuse al pubblico, con le stessa modalità, anche via Marconi e viale Colombo (nel tratto di strada compreso tra largo Manzo e lo spazio antistante l'ex stabilimento balneare Santa Lucia), nonché della Villa Comunale e di Villa Parnaso.

I contagi Covid a Torre Annunziata

L'ultimo bollettino dell'Asl Napoli 3 Sud sui contagi Covid a Torre Annunziata, stando a quanto comunicato ancora dal sindaco Ascione, parla di 114 casi in 48 ore: sale a 836 il numero degli attualmente positivi nella città oplontina; di questi, 14 sono ricoverati in ospedali. Nelle ultime 48 ore si registrano, per fortuna, anche 58 guariti.