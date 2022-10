Ilenia Lazzarin dona sangue al Santobono per i bimbi malati: “Fatelo anche voi, è importante” Ilenia Lazzarin donatrice di sangue all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. “Fatelo anche voi, c’è sempre bisogno di sangue”, ha scritto l’attrice sui social.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ilenia Lazzarin donatrice di sangue per un giorno: la popolare attrice originaria di Busto Arsizio ma ormai da 21 anni a Napoli prima come studentessa e poi come attrice, si è recata all'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon per donare il sangue. E lo ha fatto condividendo anche un messaggio invitando quante più persone a fare altrettanto, ovvero a donare sangue negli ospedali, per i quali non ce n'è mai abbastanza.

"Sono stata al Pausilipon di Napoli a donare il sangue col super doc Francesco Paolo Tambaro", ha scritto l'attrice sui propri canali social, "Se voi solo immaginaste quanto è importante e urgente sempre donare, non aspettereste un minuto di più! Ho parlato con un papà di un bimbo che è passato per tutti gli ospedali, e in particolare modo per il Pausillipon e Santobono. Di trasfusioni ne ha fatte tantissime, chemio, trapianti, per ogni cosa c’è sempre bisogno di sangue! Allora visto che fa bene anche al donatore, andate a donare", aggiungendo poi diverse storie sui social in cui spiega "i miliardi di vantaggi che ne trarrete voi e i miliardi di vite che andrete a salvare! Andateci tutti!".

"Grazie alla simpaticissima Ilenia Lazzarin per essere venuta a donare il sangue per i nostri bambini", si legge invece in una nota del Santobono sui social, "Ma soprattutto grazie per aver voluto sensibilizzare le persone su un tema di vitale importanza per i nostri piccoli. Il sangue è infatti parte indispensabile del percorso terapeutico dei nostri pazienti che dipendono spesso da trasfusioni quotidiane. Speriamo dunque che il suo esempio spinga molti di voi a fare lo stesso ed a recarvi presso il nostro centro trasfusionale, da lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 11.30. È necessario prenotarsi", ha aggiunto ancora il Santobono, "chiamando al numero 391 3207599 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14".