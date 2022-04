Il vescovo vieta le processioni, a Pagani spuntano cartelli funebri: “Hai ucciso le feste” Stop alle processioni nell’agro nocerino-sarnese, ira dei fedeli contro il Vescovo. A Pagani cartelli funebri: “Ci hai ucciso le feste”. Il sindaco prende le distanze: “Queste iniziative non ci aiutano”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I cartelli funebri apparsi a Pagani questa mattina, domenica 3 aprile 2022. Foto / Fanpage.it

Stop alle processioni nell'agro nocerino-sarnese: la decisione della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto a Pagani dove questa mattina sono apparsi cartelli funebri nei quali il vescovo Giuseppe Giudice viene accusato di aver "ucciso e oltraggiato le nostre feste". Nel cartello, in cui monsignor Giudice viene definito "pseudo vescovo", viene anche aggiunto che "uniti vinceremo" dopo il "grave lutto che ha colpito il nostro agro". Cartello durissimo dal quale, per quanto non contenga minacce di morte all'alto prelato, per le modalità utilizzate ed il linguaggio violento, in molti stanno prendendo le distanze.

Covid e guerra, stop alle processioni

"L’Assemblea del clero in unità con il Vescovo ha deciso di sospendere le processioni fino a data da destinarsi", si legge in una nota della diocesi Nocera Inferiore-Sarno, che comprende l'intero agro nocerino-sarnese. I motivi sono vari: dal crescere della curva epidemica alla guerra in Ucraina. E così, accogliendo una circolare da Roma, la diocesi ha deciso di sospendere tutte le processioni per un periodo di tempo non definito. Si terranno, invece, le feste civili: ma il no alle processioni è bastato per puntare il dito contro il vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe Giudice.

Il Vescovo della diocesi di Nocera Inferiore–Sarno, monsignor Giuseppe Giudice.

Il sindaco Di Prisco: "Cartello vergognoso, non ci aiuta"

Il manifesto contro il vescovo "è vergognoso e non ci aiuta". Lo ha detto il sindaco di Pagani, Raffaele Di Prisco, che nelle scorse ore aveva confermato che si terranno le feste civili in città, che tra meno di un mese celebrerà la Festa della Madonna delle Galline, attesissima in città soprattutto dopo che le ultime edizioni avevano risentito della pandemia da Covid. Anche da qui nasce la rabbia cittadina contro il vescovo. Il primo cittadino ha commentato quindi così la vicenda