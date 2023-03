Il vescovo vieta i padrini e le madrine di battesimo: “Il ruolo ha perso di significato” La clamorosa decisione è di monsignor Giacomo Cirulli, vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca.

A cura di Redazione Napoli

Basta ai padrini e alle madrine per i battesimi. La clamorosa decisione è di monsignor Giacomo Cirulli, vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca.

Il prossimo 20 marzo, infatti, promulgherà un decreto per «la sospensione in via sperimentale e per tre anni della presenza di padrini e delle madrine nella celebrazione del Battesimo, della Confermazione e nel Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti».

Lo annuncia una nota diffusa dalle tre Diocesi del Casertano, con la quale si spiegano le "motivazioni pastorali" alla base della decisione: