“Il vaccino andava fatto”: parla il marito di Antonietta, morta di Covid dopo il parto Intervenuto in una trasmissione televisiva, il marito della 27enne del Salernitano ha raccontato il dramma della sua famiglia.

A cura di Valerio Papadia

Antonietta Delli Santi

È distrutto dal dolore il marito di Antonietta Delli Santi, la donna di 27 anni di Montano Antilia, nel Salernitano, morta di Covid a Napoli due mesi dopo la piccola Sharon, la bambina che aveva dato alla luce prematura: intervenuto in una trasmissione su Rete 4, il marito della 27enne ha parlato della vicenda che ha sconvolto e distrutto la sua famiglia. Salvatore Palmigliano, in collegamento da Ascea, in Cilento, dove viveva insieme alla moglie e al figlio piccolo, ha dichiarato: "Il vaccino andava fatto. Lo avevo fatto io il 4 agosto, avrebbe dovuto farlo lei intorno al 20 agosto. Abbiamo solo aspettato per vedere come funzionava" ha detto l'uomo, che rende noto come la coppia stesse attendendo di vedere gli effetti del vaccino sulle donne in gravidanza. I funerali della 27enne e della neonata, sepolte in un'unica bara, si sono svolti a Montano Antilia lo scorso 16 novembre, alla presenza di quasi tutta la comunità, in lutto dopo la tragedia.

Il dramma di Antonietta Delli Santi e della piccola Sharon

Lo scorso agosto Antonietta, in gravidanza e positiva al Covid, vede le sue condizioni di salute aggravarsi repentinamente: per questo, viene ricoverata prima in Cilento e poi trasferita al Policlinico della Federico II a Napoli. Nel nosocomio partenopeo i medici decidono per un parto prematuro e fanno nascere la bambina: Sharon viene alla luce alla fine di agosto, ma soltanto 20 giorni dopo, in settembre, la piccola purtroppo non ce la fa. Nonostante il dolore, Antonietta, alla fine dell'ottobre scorso, riesce a negativizzarsi: il 14 novembre, però, a causa degli strascichi lasciati dal Covid, la 27enne non ce l'ha fatta.