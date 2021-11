Folla e commozione ai funerali di Antonietta e Sharon, mamma e figlia morte di Covid I funerali si sono svolti a Montano Antilia, piccola cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno della quale erano originarie.

Antonietta Delli Santi

Lacrime e dolore ai funerali di Antonietta Delli Santi e della piccola Sharon, mamma e figlia morte per le complicazioni legate al Covid: la donna, appena 27 anni, era stata contagiata dal virus mentre era incinta della bimba, nata prematura e purtroppo deceduta qualche mese prima della 17enne, che si è spenta al Policlinico di Napoli soltanto qualche giorno fa. I funerali di Antonietta e Sharon si sono svolti nella chiesa della Santissima Annunziata a Montano Antilia, piccola cittadina di circa duemila anime in Cilento, nella provincia di Salerno, della quale erano originarie. Una sola bara ha ospitato mamma e figlia, nella chiesa troppo piccola per ospitare tutta la comunità, accorsa per rendere l'ultimo saluto alla 27enne e alla sua bambina: ai funerali hanno presenziato il sindaco di Montano Antilia e quello della vicina Ascea, dove Antonietta si era trasferita da qualche tempo.

La storia di Antonietta e Sharon

Il calvario di Antonietta Delli Santi inizia la scorsa estate, nel mese di agosto 2021 quando, in gravidanza, viene contagiata dal Covid-19. Senza la copertura vaccinale, che aveva deciso di non fare, le sue condizioni si erano presto aggravate, tanto da renderne necessario il ricovero al Policlinico di Napoli. Qui, viste le condizioni di salute molto gravi della 27enne e nel tentativo di salvare la bambina, era stato deciso per il parto prematuro: la piccola Sharon è venuta così alla luce alla fine di agosto. Circa una ventina di giorni dopo, lo scorso settembre, la piccola purtroppo non ce l'ha fatta. Qualche giorno fa, il 14 novembre, purtroppo anche Antonietta si è arresa al virus, nonostante alla fine di ottobre si fosse negativizzata.