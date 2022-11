Il treno della Circumvesuviana perde pezzi: sul tetto si apre una voragine Come denunciato dai sindacati, il grave incidente – che per fortuna non ha avuto conseguenze per i passeggeri – si è verificato su un treno partito da Sorrento e diretto a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente, inaccettabile e che poteva avere conseguenze anche per i passeggeri (fortunatamente non è stato così) quello che si è verificato su un treno della Circumvesuviana: il convoglio ha cominciato a perdere pezzi dal tetto, sul quale si è aperta una voragine; è accaduto ieri sul treno delle ore 7.12 partito da Sorrento e diretto a Napoli.

La denuncia è arrivata dalla sigla sindacale Orsa Autoferro-Tpl Campania, che su Facebook ha pubblicato anche alcune foto del treno "cabriolet", come lo definiscono in una nota. "La verità è una sola, inequivocabile, ed è sotto gli occhi di tutti !!Non viene fatta una manutenzione preventiva sui treni e neanche sulle linee ferroviarie. La sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori è solo una variabile dell’algoritmo della valutazione dei rischi" denuncia il sindacato sul social network.

Severino Nappi (Lega): "De Gregorio si dimetta"

Oggi, dopo l'accaduto, il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, chiede le dimissioni di Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, la società che gestisce la Circumvesuviana.

"I pendolari non solo devono subire l'odissea quotidiana della peggiore linea d'Italia, in termini di ritardi e disservizi, ma viene messa a repentaglio anche la loro incolumità. A ciò si aggiunga che mentre si spendono soldi dei campani per mettere a disposizione mezzi pubblici per riempire la piazza a De Luca, De Gregorio lascia circolare treni in condizioni tragiche. La misura è più che colma, il presidente di Eav rassegni subito le dimissioni" ha affermato Severino Nappi in un comunicato.