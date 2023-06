Il tiktoker napoletano al ristorante di Salt Bae a Londra. Lo scontrino è più salato della carne L’esperienza del foodtoker napoletano a Londra in uno dei ristoranti dello chef turco noto per il suo bizzarro modo di salare la carne alla griglia.

A cura di Redazione Napoli

«Ma secondo voi a quel prezzo vale la pena?» si chiede Raffaele Tranchese, tiktoker napoletano ‘specializzato' in incursioni nel cibo super-caro e in quello di strada che costa pochi spiccioli. Lo dice dopo essere uscito da un locale che non è per tutte le tasche: il Nusr-Et Steakhouse di Salt Bae a Londra.

Excursus su Salt Bae. Chi è? Al secolo Nusret Gökçe, è un macellaio e chef di origine turca, diventato famoso in ristoranti da nababbi per il suo modo buffo di salare la carne alla griglia. Di questo buffo esercizio Salt Bae ha fatto un piccolo impero: è oggi un intrattenitore gastronomico e ha una catena di locali di lusso.

Il tiktoker partenopeo ha preannunciato «stavolta mi faccio male», ovvero il conto sarà più salato della carne alla griglia. È andata più o meno così: il titolare del locale ovviamente non c'era, il cliente italiano ha ordinato due tipi di carne, purè di patate e una pannocchia come accompagnamento. E, alla fine, ha ricevuto uno scontrino di 450 sterline (522 euro, i commensali erano due).

I conti non tornavano: il foodtoker partenopeo ha infatti scoperto che due alimenti non erano mai stati serviti seppur inseriti. Dopo aver chiesto il conto corretto, ha pagato 391 sterline (455 euro, come testimonia lo scontrino pubblicato sul social) e ha descritto l'esperienza culinaria come un viaggio da concedersi una tantum per la qualità incredibile e il servizio eccellente: