Il Tar della Campania sospende l'ordinanza del Comune sulla pedonalizzazione di via Bisignano, la strada dei baretti e della movida. Con decreto del presidente della VII Sezione del tribunale amministrativo della Campania, Michelangelo Maria Liguori, è stato accolto in via cautelare il ricorso proposto dal Comitato "Chiaia Viva e Vivibile", difeso dall'avvocato Luca Tozzi. "C'è grave rischio di creare assembramenti", scrive il giudice amministrativo. La camera di consiglio per la discussione del ricorso è stata fissata per il 3 marzo 2021.

"C'è rischio assembramenti"

"A prescindere dal corretto inquadramento giuridico del provvedimento impugnato – scrive il Tar nel decreto cautelare – ma tenuto conto della ravvisabilità prima facie di più d’una delle criticità lamentate in ricorso, in ragione degli effetti che si determinerebbero “medio tempore”, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza idonea a dare ingresso alla chiesta tutela cautelare ex art. 56 cpa, legata all’effettivo possibile verificarsi di pericolosi e non consentiti assembramenti nell’area interessata dalla ulteriore pedonalizzazione".

"La strada è già inserita in una Ztl"

"Ritenuto che la strada in questione risulta già inserita in una ZTL, e che il nuovo provvedimento va ad incidere – peraltro con finalità soltanto sperimentali, ancorché per un considerevole lasso temporale, fino al 30.9.2021 – su una situazione complessiva consolidatasi da molto tempo (e comunque tale già dall’inizio della pandemia, da circa un anno).

La delibera del Comune

Il Comune di Napoli aveva annunciato l'istituzione di un'area pedonali in via Bisignano il 5 febbraio scorso con l'ordinanza sindacale 73 firmata dal sindaco Luigi De Magistris. L'amministrazione l'aveva motivata come una "iniziativa utile a decongestionare gli spazi pubblici, contemperando la tutela della salute pubblica con il rilancio del tessuto produttivo e della vocazione turistica della città". A partire dal 6 febbraio quindi domani si introduceva in via sperimentale un’area pedonale in via Bisignano, tutti i giorni della settimana dalle 14,00 alle 6,00 del mattino. Fino all’otto marzo il varco doveva essere presidiato dagli agenti della Polizia locale che forniranno ogni informazione utile. Nessuna sanzione è prevista fino a quella data.

L'obiettivo era "favorire l’utilizzo degli spazi pubblici riducendo il flusso veicolare ad esclusione degli aventi diritto (residenti ed altre categorie). Dall’8 marzo l’accesso verrà disciplinato attraverso i varchi telematici della ZTL Belledonne, ampliando l’area pedonale, comprendendo le seguenti strade e piazze: vico Belledonne a Chiaia; vico Alabardieri; via Bisignano; via Calabritto; via dellaCavallerizza,; piazza dei Martiri (nell’area compresa tre le fioriere e la carreggiata di collegamento tra via Alabardieri e via Carlo Poerio, lato Palazzo Partanna); vico II Alabardieri; vico Satriano; vicoletto Belledonne; via G. Ferrigni; vico dei Sospiri.Area pedonale in via Bisignano. L'ordinanza, costruita nel solco della convivenza fra residenti, attività commerciali e loro fruitori, prevede che nel caso dell'auspicato ritorno alla normalità gli orari di chiusura delle attività di ristorazione sono fissati all’una di notte nei giorni dalla domenica al mercoledì e alle 2.00 di notte dal giovedì al sabato".