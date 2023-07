Il sabato sera di un 16enne, in piazza a Bagnoli con una pistola nei pantaloni: arrestato Il minorenne – figlio di un esponente della criminalità organizzata locale – è stato sorpreso dalla polizia mentre andava in giro con una pistola con matricola abrasa.

A cura di Valerio Papadia

Di sabato sera, armato, con una pistola nei pantaloni: così è andato in giro un ragazzino di soli 16 anni a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Sono stati gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato, in piazza Bagnoli, a notare il 16enne – figlio di un pregiudicato vicino a un clan camorristico locale – mentre passeggiava con l'arma occultata nei pantaloni. I poliziotti lo hanno così raggiunto e lo hanno trovato in possesso di una pistola di marca Hecler&Kock con matricola abrasa. Pertanto, il 16enne è stato arrestato per porto e detenzione illegale di arma clandestina e per ricettazione della stessa.

Sempre a Napoli, nel cuore del centro storico, in via Toledo, i carabinieri hanno invece denunciato un giovanissimo, un ragazzino di soli 12 anni, sorpreso a puntare un coltello alla gola di alcuni amici, per "gioco". Il 12enne, mentre impugnava l'arma bianca – con una lama lunga 15 centimetri – ripeteva frasi di personaggi di celebre serie tv come "Gomorra" e "Mare Fuori". I militari dell'Arma si sono trovati davanti il ragazzino proprio mentre puntava la lama alla gola di un amico, rischiando di fargli seriamente male; il 12enne è stato così denunciato e riaffidato ai genitori.