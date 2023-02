Il ristorante pizzeria del Bosco di Capodimonte “Delizie Reali” verso l’apertura a Pasqua 2023 Il nuovo ristorante-pizzeria Torre del Giardino del Bosco di Capodimonte pronto per la primavera. Dentro il forno dove fu cotta la prima pizza margherita nell’Ottocento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo ristorante-pizzeria Torre del Giardino, gestito da "Delizie Reali", all'interno del Real Bosco di Capodimonte, potrebbe essere inaugurato nella primavera 2023, probabilmente entro Pasqua. I lavori di ristrutturazione sono quasi ultimati. All'interno anche un antico forno per le pizze, che tornerà a sfornare la tradizionale pietanza napoletana. Proprio in quel forno, infatti, secondo la leggenda, sarebbe stata preparata e cotta la prima pizza Margherita della storia, nel lontano 1889, in occasione di una visita a Napoli della Regina Margherita di Savoia.

Il ristorante di Delizie Reali nel Bosco di Capodimonte

Il Giardino Torre del Bosco di Capodimonte è in concessione a Delizie Reali, che gestisce anche la caffetteria-tisaneria "La stufa dei fiori", che ha già riscosso molto successo. Il ristorante nascerà all'interno dell'antica torre borbonica, dove si trova anche il frutteto reale. Si tratta di una masseria turrita, scrigno di agro-biodiversità, che ospita anche diverse rarità botaniche. Nei pressi, infatti, si trova un orto, dove vengono coltivati prodotti a chilometro zero, che saranno poi serviti all'interno del ristorante.

Il ristorante Torre del giardino di prossima apertura al Bosco di Capodimonte

Nel menù i prodotti coltivati nel vicino orto

Il Giardino Torre si trova nell'area nord-orientale del bosco, tra il vallone di Miano e Capodichino, e resta l’unica testimonianza di giardino produttivo tra tutti i siti borbonici che, oltre ad essere luoghi di svago e di godimento, dovevano auto-sostenersi e generare profitto. Probabilmente pre-esistente alla fondazione del sito reale, ancora oggi vi si coltivano frutta e ortaggi. In passato, le primizie e la frutta più pregiata erano riservate alla mensa reale. Si coltivavano, inoltre, molte varietà di fiori anch’essi riservati alla Reggia, infatti al giardino vi era annesso un vivaio, conosciuta come la "fruttiera da basso", a servizio del bosco.