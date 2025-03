video suggerito

Il referto delle analisi in farmacia? Rivolta dell’Ordine dei Biologi. D’Anna: “Faremo barricate” Esami diagnostici refertati in farmacia, il presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Biologi si schiera nettamente contro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intesa sull'accordo collettivo nazionale per le farmacie fa infuriare i Biologi. A parlare è Vincenzo D'Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob): «Siamo preoccupati e allibiti per alcune dichiarazioni del segretario nazionale di Assofarm. In particolare, si afferma che i farmacisti potrebbero firmare referti di esami di prima istanza, suggerendo che le attrezzature in farmacia sarebbero simili a quelle dei laboratori di analisi. Tuttavia, non esiste alcuna norma che consenta ai farmacisti di firmare referti diagnostici, e la legge vieta esplicitamente loro di svolgere attività di prescrizione e diagnosi».

Il problema, aggiunge ancora il rappresentante dei Biologi italiani «non è tanto l'estensione dei servizi fruibili in farmacia, quanto lo sconfinamento degli ambiti professionali per i quali non si posseggono adeguate competenze. Non vi è dubbio che anche per gli esami di prima istanza sia necessaria l'assunzione di responsabilità dell'attività di refertazione, ma questa non può essere demandata al farmacista. Si deve, dunque, prevedere che le farmacie che intendano svolgere esami diagnostici, ancorché di prima istanza, siano tenute ad instaurare rapporti con laboratori accreditati pubblici o privati, oppure con professionisti abilitati per legge». «Come Fnob- conclude D'Anna- siamo pronti a fare le barricate, anche attraverso il ricorso sistematico all'autorità giudiziaria di ogni ordine (comprese Procura della Repubblica e Corte dei Conti), rispetto a tanta lesione delle prerogative e delle speciali competenze delle professioni sanitarie abilitate a validare gli esami di laboratorio e quel che più conta a tutelare la salute dei pazienti».