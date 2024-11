Il re delle pescherie Peppe Di Napoli ai fan: “Oggi ho iniziato la chemioterapia”

Un momento impegnativo, difficile, quello attuale nella vita di Peppe Di Napoli, pescivendolo napoletano, star dei social network – in particolare TikTok – che lo scorso settembre si era sottoposto a un intervento chirurgico dopo la scoperta di alcuni linfomi: nella giornata odierna, come annunciato dal diretto interessato, Di Napoli ha iniziato il ciclo di chemioterapia.

Il pescivendolo di Pianura, come ha sempre fatto nei momenti positivi e in quelli negativi, anche questa mattina ha voluto condividere questo momento con i suoi follower. Di Napoli ha pertanto registrato e pubblicato sui social un video all'interno della sua pescheria nel quale si mostra nella quotidianità, nella normalità, mentre descrive a quanti lo seguono i pesci disponibili all'interno del suo esercizio commerciale.

A corredo del video, Peppe Di Napoli scrive: "Buongiorno, stamattina è un giorno importante, inizio la mia prima chemioterapia. Ma qui ho un'attività da portare avanti e hanno bisogno di me a tutti i costi. Io vi aspetto sempre con merce a cascata e prezzi sempre a ribasso".

Come detto, sempre via social, Peppe Di Napoli aveva annunciato, lo scorso mese di settembre, la scoperta dei linfomi. Il giorno successivo alla rivelazione, poi, aveva postato un'altra foto nella quale si mostrava in un letto d'ospedale, subito dopo l'intervento subito:

I miei social sono letteralmente inondati di amore! Vi pubblico questa foto per farvi sapere che l’intervento è andato alla grande, adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia. Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo! A presto