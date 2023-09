Il pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo colpito da un infarto: salvato grazie alla telemedicina Il noto pizzaiolo è stato salvato grazie all’assistenza dei sanitari in telemedicina. Poi, con un’eliambulanza, è stato trasportato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, per il noto pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo, appartenente alla famosa famiglia di pizzaioli napoletani: Sorbillo è stato colpito da un infarto mentre si trovava al lavoro in Calabria. Grazie alla telemedicina prima, e al lavoro dei sanitari in ospedale poi, il pizzaiolo è stato salvato.

È stato lo stesso Sorbillo a raccontare, attraverso i suoi canali social, l'episodio di cui è stato protagonista. Quando ha accusato il malore, l'uomo si è recato in una farmacia: l'infarto era già in corso. Qui, il pizzaiolo è stato sottoposto a un elettrocardiogramma, che è stato sottoposto al vaglio, grazie alla telemedicina, dei sanitari di un centro diagnostico che si trova a Brescia. I medici, ravvisato l'incombente pericolo di vita, hanno lanciato l'allarme: Sorbillo è stato così soccorso da una eliambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

"Sembra un film, mi sento male ma grazie all'elisoccorso, riesco a entrare in ospedale, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro" ha raccontato Luciano Sorbillo in un post su Facebook, che poi prosegue: