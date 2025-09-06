Il Pd ufficializza Roberto Fico candidato in Campania. E tenta di smarcarsi dagli attacchi di De Luca

Il Partito Democratico vuole evitare lo stillicidio di critiche sui candidati in pectore alle Regionali e così li ufficializza tutti. In Campania questo significa anche smarcarsi dai paletti e dalle critiche di Vincenzo De Luca.

Roberto Fico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roberto Fico, 51 anni il 10 ottobre, napoletano, tra i fondatori del Movimento Cinque Stelle, ex presidente della Camera dei Deputati, è ufficialmente il candidato alla presidenza della Regione Campania del cosiddetto «campo largo», la coalizione di programma progressista che include Partito Democratico, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra. Il discusso accordo per candidare Fico è stato formalizzato qualche settimana fa, oggi il Pd ha deciso di rompere gli indugi e ufficializzare i nomi di tutti i candidati presidenti del centro sinistra alle Elezioni Regionali.

Dunque non sarà il presidente del Movimento Cinque Stelle, l'ex premier Giuseppe Conte, tra qualche giorno atteso a Napoli, a "presentare" la candidatura di Fico. E questa rottura degli indugi blinda il candidato pentastellato da una idea che il presidente uscente, Vincenzo De Luca, aveva fatto passare: ovvero che per certi versi il via libera fosse vincolato alla presentazione di un programma di governo della Regione, programma a sua volta subordinato al suo via libera.

De Luca aveva dettato il suo programma: si all'inceneritore, no al reddito di cittadinanza 2

Ieri il governatore – che nell'ambito dell'accordo ha incassato per il figlio Piero De Luca la segreteria del Pd Campania – durante le sue solite dirette web del venerdì aveva iniziato a piazzare paletti: l'inceneritore dei rifiuti di Acerra non si tocca (a febbraio Fico in un comizio aveva paventato un «piano di dismissione» per l'impianto, l'unico in Campania) e non solo: anche un secco no ad ogni possibile ritorno in chiave regionale di un paracadute sociale stile Reddito di Cittadinanza (scordandosi che nel 2009 la Regione Campania, con Antonio Bassolino presidente, fu la prima in Italia a sperimentare un provvedimento simile). E poi aveva dichiarato che «Fico non ha esperienza», indispettendo Conte che gli aveva risposto a distanza: «Anche De Luca prima di fare il sindaco non ne aveva».

Leggi anche L'eurodeputato Pd Antonio Decaro è il candidato del centrosinistra alle Regionali in Puglia 2025

Il libro di De Luca, il rischio stillicidio e l'opzione San Gennaro il 19 settembre

De Luca di recente ha scritto un libro ed ha un lungo elenco di interviste e interventi programmati da qui a inizio ottobre. Il Pd di Elly Schlein ha intuito il rischio stillicidio nelle prossime settimane e ha accelerato sull'ufficializzazione. A Napoli il 19 settembre si festeggia San Gennaro, è il giorno del «miracolo», la liquefazione del sangue del patrono e la messa in Duomo è di solito una sfilata di autorità ed esponenti politici. È possibile che Fico possa presentarsi all'evento.

È cosa nota che l'ex presidente della Camera abbia già ascoltato alcuni amici prima di questa scelta: Paolo Siani, notissimo pediatra napoletano, ex parlamentare Pd, ma soprattutto fratello di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra. Il 23 settembre saranno 40 anni da quel barbaro omicidio. Altra voce ascoltata è quella di Marco Rossi-Doria, ex "maestro di strada", esperto di istruzione con particolare attenzione sui più giovani, già sottosegretario di governo in due governi.

Recuperare gli scontenti del Pd dal patto per Piero De Luca

Gli antideluchiani partenopei, usciti ammaccati dall'accordo perché si sono trovati un De Luca uscito dalla porta e un altro rientrato dalla finestra, tentano di riaccendere nei militanti la spinta pre-elettorale. Sandro Ruotolo, europarlamentare dell'area Schlein e responsabile comunicazione del partito, si rivolge direttamente a Fico nel suo messaggio: