Il pandoro artigianale più buono d’Italia 2022 è napoletano: premio a Casa Infante Marco Infante di Casa Infante si è aggiudicato il titolo di Miglior Pandoro d’Italia 2022, primo Classificato della sesta edizione di “Mastro Panettone”.

A cura di Pierluigi Frattasi

È napoletano il pandoro artigianale migliore d'Italia 2022. Marco Infante di Casa Infante si è aggiudicato il titolo di Miglior Pandoro d’Italia 2022 – Primo Classificato della sesta edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i lievitati natalizi artigianali italiani più buoni dell’anno. Campano anche il miglior panettone tradizionale, mentre è pugliese quello al cioccolato creativo. La finale si è svolta martedì 8 novembre presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari alla presenza degli artigiani finalisti.

Marco Infante a Fanpage.it: "Un pandoro dal cuore napoletano"

Ma qual è la particolarità del pandoro di Casa Infante? "Ha il cuore napoletano – scherza Marco Infante a Fanpage.it – In realtà – aggiunge – oltre alla lavorazione col lievito madre e alla selezione maniacale delle materie prime è un pandoro ricco di burro, ma ha anche un bilanciamento del bouquet della fase aromatica. Quando lo apri senti un profumo agrumato e sentori di vaniglia". Molta attenzione è stata posta anche sullo zucchero a velo, un elemento a volte sottovalutato. "Abbiamo invece voluto evidenziarlo – aggiunge Marco – usando uno zucchero a velo profumato con bacche di vaniglia del Madagascar".

Il risultato ha convinto la giuria che ha assegnato il primo premio al pandoro di Casa Infante. A definire la classifica attraverso gli assaggi alla cieca è stata la commissione tecnica della sesta edizione di “Mastro Panettone”, composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Giuseppe Mancini, Antonio Daloiso e Matteo Dolcemascolo.

Leggi anche Ladri svaligiano la casa della mamma appena morta: il furto nel Napoletano

“Questo è il Premio che ho desiderato da sempre, fin da giovanissimo – ha commentato Marco Infante – Essere sul tetto d’Italia per il nostro Pandoro mi ha dato un’emozione che poche volte ho provato nel mio lavoro. Appena proclamati, il primo pensiero è andato subito al mio team, perché questo Premio l’ho ritirato io ma è di tutti loro. Questo premio lo dedico a tutti i miei ragazzi che con passione e dedizione mettono le mani in pasta, hanno cura del prodotto, e si migliorano ogni giorno per offrire un prodotto eccellente. E poi la famiglia, mio padre, mio fratello, mia mamma, mia moglie, e i miei figli fondamentali… e tutti coloro che hanno creduto in noi dal primo momento. Torno a casa adesso con la voglia di fare ancora meglio, perché questo Premio è anche responsabilità nei confronti dei nostri clienti che da sempre ci scelgono".