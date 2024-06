video suggerito

Il nuovo logo del Palazzo Reale di Napoli non piace ai neoborbonici: la proposta per modificarlo Il nuovo logo, scelto con un progetto internazionale di design, non piace al Movimento Neoborbonico, che ha inviato a Palazzo Reale una proposta per modificarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Palazzo Reale di Napoli e il suo nuovo logo

Il Palazzo Reale di Napoli si rifà il look: soltanto poche ore fa è stato presentato il nuovo logo della reggia che sorge in piazza del Plebiscito, nel cuore della città. Il nuovo logo è stato assegnato grazie a un progetto di design internazionale e rappresenta due figure geometriche stilizzate, un semicerchio e un semiquadrato sfalsati, che non combaciano: ai vincitori – Francesca Pavese, Vito Della Speranza, Francesca Cuomo e Ciro Esposito – è stato assegnato un premio di 15mila euro. Il nuovo logo, però, non mette d'accordo tutti: non piace, ad esempio, al Movimento Neoborbonico, che ha inviato a Palazzo Reale una proposta per modificarlo; si tratta di una corona, secondo il Movimento più confacente a quello che la reggia rappresenta.

Il logo proposto dal Movimento Neoborbonico

"Il Movimento Neoborbonico ha inviato ai responsabili del Palazzo Reale l'invito a cambiare il nuovo logo con qualche suggerimento legato ai tanti spunti che il meraviglioso sito offre: dalle suggestioni letterarie di Giambattista Basile e la sua Cenerentola (il poeta autore della famosissima favola era uomo di corte e ben conosceva il palazzo vicereale) alla Napoli capitale mondiale con i Borbone" ha spiegato Gennaro De Crescenzo, presidente dell'associazione.