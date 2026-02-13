“Il Nicola Caputo negli Epstein files non è l’ex eurodeputato”: la smentita dal deputato repubblicano

Nicola Caputo

Un caso di omonimia, niente altro. E la smentita arriva dall'America: il "Nicola Caputo" citato in uno dei documenti di Jeffrey Epstein non è il politico casertano, ex eurodeputato, ma un uomo che ha oltre dieci anni in più. A confermarlo, dall'America, è il deputato repubblicano Thomas Massie con un post su X. La querelle era scoppiata nei giorni scorsi, e Caputo aveva escluso di essere l'uomo menzionato.

Epstein files, la smentita: caso di omonimia per Nicola Caputo

Massie è il politico americano che pochi giorni fa, insieme al collega democratico Ro Khanna, ha rivelato i nomi fino ad allora secretati di sei personalità citate negli Epstein files. È inevitabile, scrive su X il deputato repubblicano, che persone presenti nei file Epstein abbiano lo stesso nome di altre che, invece, non sono presenti. Che ci siano, insomma, dei casi di omonimia.

"Ho buone ragioni per credere che il Nicola Caputo citato in uno dei documenti – prosegue – non sia lo stesso Nicola Caputo che ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo per l'Italia". La sicurezza arriva dall'età, che non corrisponde: "L'anno di nascita censurato dell'uomo nei fascicoli di Epstein indica che ha oltre dieci anni in più dell'ex eurodeputato".

L'ex eurodeputato Caputo: "Verità arriva sempre"

"la verità arriva sempre. La smentita è ufficiale", ha scritto sui social Nicola Caputo. Precisando di avere chiesto un chiarimento nei giorni scorsi, quando è stato accostato alla vicenda Epstein, il politico casertano ha ringraziato "l'Ambasciata per il supporto e il sostegno", così come le persone che si sono mostrate a lui vicine, e ha aggiunto di essere intenzionato a chiedere "smentite formali a chi ha diffuso notizie prive di riscontro".