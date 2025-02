video suggerito

Il murales più grande al mondo sarà dipinto sul carcere di Santa Maria Capua Vetere A partire da aprile, Alessandro Ciambrone dipingerà sul carcere di Santa Maria Capua Vetere il murale più grande al mondo mai realizzato da un singolo artista: 715 metri di lunghezza e quasi 6 di altezza. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il murales più grande al mondo mai dipinto da un singolo artista sarà realizzato in Campania, precisamente sulla facciata del carcere di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. A partire dal prossimo mese di aprile, infatti, l'artista Alessandro Ciambrone realizzerà la sua opera "Libertà", che dovrebbe essere ultimata in giugno: il murales sarà realizzato su un'area di 4mila metri quadri, per una lunghezza di 715 metri e un'altezza di 5,6 metri. L'obiettivo di Ciambrone è quello di battere l'attuale Guinness World Record per il murales individuale più grande al mondo, detenuto dall'artista Jorge López de Guereñu che, a Bilbao, in Spagna, nel 2008 ha realizzato un'opera di 3.595 metri quadri.

Il tema del murales

Da quanto si apprende l'opera di Ciambrone, "Libertà", sarà realizzata con pittura acrilica in quarzo e rappresenterà i siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco presenti in tutti i continenti e conterrà citazioni di personaggi storici e Premi Nobel su temi importanti come violenza, pace, diritti umani e valorizzazione del patrimonio culturale. "L'aspetto più innovativo del progetto è la partecipazione dei detenuti nella pitturazione degli edifici grigi dell'istituto penitenziario e il loro impiego nel ristorante con una regolare retribuzione economica. Apprenderanno a cucinare da un grande chef di nota fama, ad accogliere e soddisfare le esigenze dei clienti con garbo e professionalità" ha dichiarato Donatella Rotundo, direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

"Realizzare un murale di 4mila metri quadri sulle pareti di un carcere nella terra di Spartaco ha un valore universale" ha invece dichiarato l'artista, Alessandro Ciambrone.