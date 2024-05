video suggerito

“Il mio ex mi ha ripreso di nascosto, i video sono su Internet: al bar uomini mi hanno offerto soldi per fare sesso” Ai domiciliari un 37enne di Gragnano: avrebbe ripreso di nascosto la fidanzata e diffuso video intimi in una chat di gruppo con gli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame del servizio de "Le Iene"

Degli uomini si sarebbero presentati nel bar dove lavora e le avrebbero lasciato il numero di telefono e mance generose, e alcuni di questi sarebbero stati anche espliciti, offrendo denaro per fare sesso. Lo racconta a Fanpage.it Francesca Nigro, la giovane barista di Sant'Antonio Abate (Napoli) che ha denunciato l'ex fidanzato per la diffusione di video intimi che la ritraggono: in uno si vede uno spogliarello, negli altri due ci sono invece dei rapporti sessuali e sono stati girati all'insaputa della ragazza. Oggi per l'ormai ex compagno sono scattate le manette, è accusato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

“Il primo video, quello dello spogliarello, glielo avevo inviato io, con una canzone d’amore in sottofondo – racconta la giovane a Fanpage.it – avevamo litigato, volevo fare pace, speravo di riuscire a vederlo. E lui l’ha diffuso inviandolo nella chat. Dopo la denuncia la Procura mi ha informato che c’erano anche altri due video, di quelli non sapevo nulla. Li ha girati con le telecamere nascoste e anche quelli sono finiti su Internet. Tramite il mio avvocato ho denunciato quei siti e ho ottenuto che venissero rimossi, ma adesso ho saputo che sono comparsi su un altro portale, questa volta con dati che mi rendono identificabile. Io lavoro in un bar, è già successo che dopo quelle diffusioni venissero uomini a offrirmi soldi, a darmi mance alte, il numero di telefono, aspettandosi di avere altro. È una situazione pesantissima, per me. Spero solo di reggere”.

La vicenda era stata raccontata pochi giorni fa proprio dalla vittima, la barista Francesca Nigro, che ne aveva parlato durante un servizio della trasmissione tv "Le Iene" andato in onda il 30 aprile. La misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, è stata eseguita ieri mattina, 7 maggio, dai carabinieri della stazione di Gragnano. Le indagini erano cominciate il 29 gennaio, quando la donna aveva sporto denuncia nei confronti dell'ormai ex fidanzato, raccontando di quel video realizzato pochi giorni prima.

Dalle indagini è emerso che i video diffusi nella chat di gruppo erano stati due: un primo che mostrava uno spogliarello e un altro che invece riprendeva un rapporto sessuale. L'abitazione del 37enne è stata perquisita ed è stato rinvenuto un sistema di telecamere occultate con le quali l'uomo avrebbe ripreso la donna, verosimilmente di nascosto e quindi senza il suo consenso. Il 37enne avrebbe inoltrato quei video in una chat di gruppo dove ci sono alcuni amici, chiedendo loro di cancellarle dopo averli visti, ma quelle immagini sarebbero circolate senza controllo, finendo anche sui siti porno.