Il ministro dell’Interno Lamorgese a Napoli per il Comitato ordine e sicurezza

A cura di Valerio Papadia

È attesto anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Napoli per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che avrà luogo domani, mercoledì 19 gennaio, alle ore 10.30, negli uffici della Prefettura di Napoli, in piazza del Plebiscito, nel cuore della città: obiettivo della riunione è quello di discutere della sicurezza nell'area metropolitana di Napoli. Successivamente alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, il ministro Lamorgese sottoscriverà poi l'Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della Città di Napoli, unitamente al sindaco Gaetano Manfredi, al prefetto Claudio Palomba e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A Napoli vietate manifestazioni e cortei No-vax

Nel corso dell'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito lo scorso novembre, il prefetto Claudio Palomba ha vietato, in diversi punti della città, soprattutto in centro, i cortei e le manifestazioni No-vax e No green pass. Queste le zone in cui il prefetto di Napoli, accogliendo le direttive proprio del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha vietato le manifestazioni No-vax nelle seguenti strade: