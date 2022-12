Il menù di Capodanno 2023 di Antonino Cannavacciuolo: quanto costa mangiare al suo ristorante a Vico Equense Per Capodanno, lo chef ha pensato a un menù ad hoc per quanti vorranno salutare l’arrivo del 2023 nel suo ristorante Laqua Countryside a Vico Equense.

A cura di Valerio Papadia

Il Laqua Countryside è uno dei tanti ristoranti – con resort annesso – che lo chef Antonino Cannavacciuolo possiede in tutta Italia, ma probabilmente è quello a cui è più affezionato, visto che sorge nella sua Ticciano, frazione di Vico Equense in cui Cannavacciuolo è nato e cresciuto. Premiato con una Stella Michelin e affidato alle giovani e talentuose mani dello chef Nicola Somma, come tutti i ristoranti il Laqua Countryside propone un menù ad hoc per il Capodanno 2023.

La proposta culinaria per quanti vorranno salutare l'arrivo del nuovo anno nel ristorante di Vico Equense si apre con il benvenuto dello chef; si prosegue poi con due antipasti, due primi, un secondo, dolce, dessert e piccola pasticceria. Tutti i piatti mescolano sapientemente le materie prime locali – soprattutto, quindi, il pesce, ma anche la carne – con frutta e verdura che seguono la stagionalità.

Il menù di Capodanno al Laqua Countryside

Ecco, nello specifico, il menù pensato dallo chef Antonino Cannavacciuolo per il Capodanno 2023 nel suo ristorante Laqua Countryside a Vico Equense:

Il nostro benvenuto

Scampo, mela annurca e cipolla rossa

Lumache, topinambur e nocciola

Riso, calamaretti spillo, limone salato e lampone

Raviolo di faraona, miso e fior di latte

Rombo, zucca e liquirizia

Frutto della passione e vaniglia

Gran dessert

Piccola pasticceria

Il prezzo del menù di Capodanno

Chi vorrà degustare la proposta gastronomica proposta dallo chef – ed elencata qui sopra – dovrà pagare 240 euro, bevande escluse, come si legge sul sito del ristorante. Sempre sul sito internet del Laqua Countryside è possibile prenotare un tavolo per il cenone di Capodanno.