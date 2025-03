video suggerito

Il marito crede che abbia un'amante e la perseguita con altre 6 persone: 7 arresti a Scampia La Polizia ha arrestato 7 persone a Scampia, a Napoli: avrebbero minacciato e rapinato una donna, moglie di uno di loro, perché convinti che avesse una relazione extraconiugale.

A cura di Nico Falco

A far partire tutto sarebbe stato il sospetto di una relazione extraconiugale: una donna di Scampia sarebbe stata perseguitata dal marito, convinto che lei lo tradisse, e da altre sei persone. Retroscena ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che è sfociata in una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di sette persone, tra cui il marito: 5 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia in carcere, per gli altri due è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina, atti persecutori e violazione di domicilio. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Scampia e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il riserbo, sono state fornite scarne informazioni a delinearne i contorni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si legge nella nota della Questura di Napoli, la donna "sarebbe stata sottoposta a plurime condotte moleste e minacciose", che "ingeneravano nella vittima un profondo stato di ansia e di paura per sé e per i propri figli". Le vessazioni sarebbero "culminate in una rapina e in una violazione del domicilio subite dalla persona offesa, di cui si sospettava una relazione extraconiugale".