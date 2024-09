video suggerito

Il maltempo nella notte fa danni: a Pozzuoli si apre una grossa voragine in strada Il temporale che si è abbattuto su Napoli e provincia questa notte ha provocato danni a Pozzuoli: in zona Arco Felice si è aperta una enorme voragine in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È stato violento il temporale, accompagnato da tuoni e fulmini, che si è abbattuto questa notte su Napoli e provincia. E, a Pozzuoli, si registrano danni: in zona Arco Felice, infatti, a causa delle abbondanti piogge, una enorme voragine si è aperta in strada. A rendere noto quanto accaduto, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati, è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato le foto della grossa voragine e ha scritto: "Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni mi ha comunicato che la situazione ad Arco Felice è sotto controllo. I tecnici comunali stanno lavorando da ieri su una voragine che si è aperta sul territorio e che stanno sistemando".

A Napoli e in Campania allerta meteo fino a giovedì

Il maltempo, a Napoli e in generale in tutta la Campania, è destinato a durare ancora alcune ore, dal momento che la Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo – inizialmente prevista fino alla mattinata di oggi – fino alle ore 6 di domani, giovedì 19 settembre, giorno che tra l'altro è dedicato al Santo Patrono del capoluogo campano, San Gennaro, per il quale sono previste celebrazioni. Sul territorio l'allerta meteo prevede precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, con possibili grandinate.