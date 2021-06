Grossi ritardi sui treni ad Alta Velocità tra Benevento e Caserta oggi pomeriggio. A causa di un inconveniente tecnico ai passaggi a livello dovuto al maltempo il traffico ferroviario sulla Linea Foggia – Caserta tra Valle di Maddaloni e Frasso Dugenta dalle ore 15,00 circa è fortemente rallentato. Il disservizio è dovuto agli intensi temporali che stanno interessando la zona. Immediato l'intervento dei tecnici e degli operai di Rfi, che è tuttora in corso. Ma si registrano rallentamenti che hanno raggiunto le 3 ore.

Ferrovie dello Stato stanno riprogrammando il servizio ferroviario, mentre sono stati attivate navette bus tra Caserta e Benevento come servizio sostitutivo. I disagi sono iniziati nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 15. Nonostante il pronto intervento delle squadre di Fs, si sono registrati ritardi sulle corse da una fino a 3 ore. Persiste il maltempo in Campania, infatti, e anche le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì 10 giugno, hanno indicato la presenza di nuvole e pioggia, soprattutto nel pomeriggio e in serata. A Napoli si sono registrate piogge sporadiche nel pomeriggio.

Solo due giorni fa raffiche di vento, temporali e strade già allagate nei comuni della provincia nord di Napoli: situazione già difficile soprattutto tra Afragola, Casoria, Caivano e Cardito, dove una bomba d'acqua si è abbattuta poco dopo le 16 ed ha trasformato le strade in veri e propri ruscelli. Ma i violenti rovesci temporaleschi si stanno spargendo sull'intera regione: pioggia molto forte anche sui capoluoghi di Avellino e Caserta, dove tuttavia la situazione sembrerebbe meno preoccupante.