Il liceo Pansini al Vomero chiude per lavori: 500 studenti "spostati" a via San Domenico Lavori "urgenti e improcrastinabili" alla sede centrale del liceo Pansini al Vomero: 500 studenti trasferiti su via San Domenico dal 22 febbraio.

Lavori alla sede centrale del liceo Adolfo Pansini di Napoli: e così gli studenti si trasferiranno, fino al termine degli stessi, in via San Domenico. Il rientro nella nuova sede è previsto per l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, come spiegato in un comunicato del liceo stesso. L'Azienda Napoletana Mobilità ha giù messo a disposizione una linea su gomma per collegare le due sedi e facilitare gli spostamenti degli studenti. Saranno almeno 500, infatti, gli alunni che dal 22 febbraio si dovranno trasferire dalla sede centrale di Piazza Quattro Giornate al Vomero, ovvero l'edificio interessato ai lavori di restauro e ristrutturazione definiti "urgenti e improcrastinabili", alla succursale di via San Domenico.

Proprio questo trasferimento nella sede di via San Domenico ha generato malumore tra gli studenti: per questo, assieme all'Anm, la Municipalità e la Città Metropolitana di Napoli si sono impegnate per trovare una soluzione agli spostamenti: da qui, la scelta di istituire un servizio trasporto gratuito per studenti, finanziato proprio dalla Città Metropolitana di Napoli per conto dei suoi assessori Luciano Borrelli (trasporti) e Marianna Salierno (Scuola), per collegare l'edificio vomerese a via San Domenico.

"Oltre a ringraziare la Città Metropolitana per l’importante impegno amministrativo posto in essere, teniamo a ringraziare il Consigliere Delegato ai Trasporti Luciano Borrelli per la sensibilità e per la disponibilità mostrata nell’accogliere ed affrontare tempestivamente le istanze del territorio", spiegano Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità 5 Vomero-Arenella e l'assessore Claudio D'Angelo, "la sinergia istituzionale è un elemento fondamentale per affrontare le problematiche dei cittadini".