Il gommone prende il volo e plana sull’acqua: il video spettacolare a Napoli Il video è stato rilanciato sul web e ha fatto incetta di like e commenti. Le immagini mostrano un gommone dotato di un’elica e di un paio di ali, di quelle utilizzate dai deltaplani, sfrecciare nel mare di Nisida e poi prendere il volo, compiendo una virata in cielo per poi planare sull’acqua.

A cura di Valerio Papadia

Suscita perplessità, curiosità, ma anche tanta ammirazione il video che sta rimbalzando in queste ore sul web e che, direttamente da Nisida, mostra un gommone letteralmente prendere il volo dalle acque del Golfo di Napoli. Le immagini mostrano un normale gommone, dotato però di un'elica a motore nella parte posteriore e di un paio di ali, di quelle utilizzate normalmente sui deltaplani, mentre sfreccia in mare: bastano pochi istanti, una volta presa velocità, affinché il gommone si libri in volo. Il video mostra poi il natante (anche se in questo caso la definizione sta stretta) compiere una virata in cielo e tornare a planare nuovamente sulle acque di Nisida.

Cos'è il gommone "volante"

Il gommone "volante", che come detto potrebbe suscitare perplessità, in realtà è un mezzo omologato e sicuro, considerato ai sensi di legge come un normale natante. L'idea di installare un deltaplano a motore su un normale gommone è venuta per la prima volta a Doi Malingri, storico velista italiano: il gommone "volante" nasce quindi inizialmente come mezzo "marino", capace cioè di atterrare solamente sull'acqua. Successivamente, sono state realizzate anche versioni anfibia, dotata di ruote, capace di atterrare dunque anche sulla terraferma e, una volta sollevato il carrello, naturalmente anche sull'acqua. Con due persone a bordo, questo tipo di imbarcazione volante può raggiungere i 70 chilometri all'ora di velocità e ha tre ore di autonomia. Per pilotarlo, oltre al corso per un normale deltaplano a motore bisogna seguirne uno anche per le manovre di ammaraggio; non è richiesto, ad ogni modo, il conseguimento della patente nautica.