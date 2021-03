Il giornalista e fotografo Antonio Villari morto di Covid a 69 anni: lutto nel Salernitano

Lutto a Pellezzano, nella provincia di Salerno, per la morte di Antonio Villari, giornalista e fotografo molto noto in città. “Persona seria, rispettabile, generosa, e legatissima alla sua famiglia. Questa Comunità, caro Antonio, non ti dimenticherà mai” è il ricordo del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.