Il figlio litiga con alcune persone, lui torna in auto e si scaglia sulla folla: 3 feriti Un uomo è stato arrestato a Terzigno, in provincia di Napoli, dopo aver provato ad investire i passanti poco dopo una rissa che aveva coinvolto il figlio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Si lancia con la propria automobile sulla folla davanti ad una sala giochi di Terzigno, nel Napoletano, ferendo tre persone tra cui un giovane. Il tutto perché poco prima vi era stata una rissa che aveva coinvolto il figlio: e così aveva pensato di "farsi giustizia" scagliandosi intenzionalmente con la vettura contro gli avventori della sala giochi. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere ora del tentato omicidio ai danni dei tre feriti.

La vicenda è iniziata lo scorso 29 ottobre: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola sarebbe avvenuta una rissa tra un giovane ed altri presenti all'esterno di una sala giochi di Terzigno, comune della provincia di Napoli alle pendici del Vesuvio. Rissa che si era conclusa senza particolari esiti per i contendenti. Ma il peggio è avvenuto dopo, quando il padre del ragazzo che avevo preso parte alla rissa è arrivato a tutta velocità cercando volontariamente di investire i presenti. Tra questi, tre sono stati raggiunti dall'uomo e per un giovane le ferite sono state serie: rimasto a terra ferito, l'uomo si è poi dileguato senza prestare il minimo soccorso, mentre la folla di disperdeva per il panico tra urla e pianti di terrore. Al termine delle indagini, i Carabinieri di Terzigno hanno rintracciato l'uomo e quest'oggi per lui è scattato l'arresto. Si trova ora in carcere a Poggioreale, con l'accusa di tentato omicidio nei confronti dei tre investiti. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per il giovane investito, che è stato dimesso dopo le cure del caso dall'ospedale.