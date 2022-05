Il figlio di Mario Merola si sposa, i testimoni sono i Polese de La Sonrisa Il matrimonio di Francesco e Marianna a Portici, nella Chiesa di San Ciro. Presenti anche i Polese del celebre Castello delle Cerimonie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Matrimonio spettacolare per Francesco, il figlio dell'indimenticato Mario Merola, e l'attrice napoletana Marianna Mercurio. La cerimonia si è celebrata oggi nella chiesa di San Ciro a Portici. Testimoni di eccezione Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano del Grand Hotel La Sonrisa, il celebre "Castello delle Cerimonie". Il ricevimento nuziale si è tenuto proprio nella magnifica dimora di Sant'Antonio Abate, nello stile sontuoso che la contraddistingue da sempre.

Dopo il matrimonio in chiesa alle 10,30, gli sposi e gli invitati si sono subito spostati, infatti, al Grand Hotel La Sonrisa, per evitare attese. La festa è stata accompagnata dalle canzoni del grande Mario Merola, il "Re della sceneggiata" napoletana, con i suoi successi intramontabili, e altri brani della musica classica napoletana. Due le orchestre ingaggiate, come ha rivelato Marianna a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In dell'8 maggio. Nel parterre degli ospiti tanti personaggio del mondo dello spettacolo, che hanno poi pubblicato video e foto sui social.

Molto ricco il menù, come di consueto, offerto da La Sonrisa con i piatti tipici della tradizione napoletana e campana: linguine con l'astice, antipasti di mare con i cannolicchi e prosciutto mozzarella e melone. Donna Imma ha poi condiviso sul suo profilo social alcuni momenti dei festeggiamenti. All'evento ha preso parte anche la troupe di Real Time. Tutti i fan di Mario Merola, quindi, potranno assistere al matrimonio di Francesco, guardando la puntata de “Il castello delle cerimonie”, il programma di punta della rete, che sarà trasmessa prossimamente.