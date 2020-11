in foto: Il farmacista Pacifico Dubbioso.

Ancora una vittima napoletana per coronavirus: è morto all'età di 52 anni il dottor Pacifico Dubbioso, titolare di una farmacia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Lo ha annunciato il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, Enzo Santagada, spiegano che l'uomo è deceduto dopo una strenua lotta contro l'infezione da Covid-19 che non gli ha lasciato scampo.

"La scomparsa del collega Pacifico Dubbioso ci ricorda dolorosamente quanto questa epidemia sia ancora lontana dall’essere sconfitta", ha spiegato Santagada, "e quanto i farmacisti siano una figura centrale nelle comunità piccole o grandi in cui operano. La categoria tutta lo saluta con affetto ringraziandolo per lo spirito, la dedizione, la competenza e il comportamento etico avuto nel corso della sua vita professionale", ha concluso ancora il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli.

in foto: Il dottor Pacifico Dubbioso, farmacista di Somma Vesuviana, nel Napoletano.

Anche oggi intanto si sono registrati diversi decessi per coronavirus in Campania: altri 15 nelle ultime 24 ore: nei primi sette giorni di novembre in Campania sono morte esattamente 150 persone a causa dell'infezione da covid-19, un numero altissimo che rischia di cancellare anche il record di ottobre, dove i decessi erano stati 213, il numero più alto in assoluto da inizio pandemia. Numeri ancor più preoccupanti se raffrontanti all'altissimo numero di contagi registrati nello stesso periodo, analogamente all'incremento dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della regione.