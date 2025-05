video suggerito

Il Comune di Napoli riconosce lo Stato della Palestina: si astiene Forza Italia Il gesto, seppur simbolico, è stato approvato a maggioranza in consiglio comunale. Molti gli assenti, tra cui il sindaco Manfredi. Si astiene Forza Italia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Consiglio comunale di Napoli approva la mozione per il riconoscimento della Palestina "quale stato democratico e sovrano": una mozione presentata da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra ed approvata quest'oggi a maggioranza, mentre si è astenuta Forza Italia.

Dopo l'approvazione della mozione da parte del consiglio comunale di Napoli, c'è stato un momento di silenzio in favore del popolo palestinese ed i consiglieri si sono alzati in piedi, mentre i manifestanti pro Palestina presenti in aula hanno applaudito la decisione del Comune, gridando anche "Palestina Libera" durante le manifestazioni d'entusiasmo. La presidente del consiglio comunale, Enza Amato, ha poi ringraziato la comunità palestinese per la loro presenza in aula.

Da registrare, in consiglio comunale, molte assenze tra i banchi della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, tra cui quella del sindaco Gaetano Manfredi. Si tratta di un riconoscimento simbolico che arriva in una città dove pochi giorni fa si era scatenato un ginepraio di polemiche dopo la lite in un ristorante napoletano tra alcuni turisti israeliani e la ristoratrice, finita poi in Procura con reciproci scambi di accuse. Una mozione, quella approvata oggi, che arriva pochi giorni dopo la richiesta di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, aveva chiesto al governo Meloni di riconoscere la Palestina come Stato, come già fanno alcuni Paesi del mondo e la stessa Onu, che ha riconosciuto dal 29 novembre 2012 la Palestina come "stato non membro (delle Nazioni Unite, ndr.) con status di osservatore permanente".