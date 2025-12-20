Il circo con gli animali arriva in zona Flegrea, il sindaco di Bacoli lo multa: “Coi soldi aiuteremo i randagi”

Il circo arriva in zona Flegrea, si tratta di una attività circense che si definisce "Colosso con 100 animali" e che ha subito generato polemiche, non tanto per lo show, quanto per l'attacchinaggio dei manifesti che – sono le parole del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – sono stati affissi in maniera abusiva.

«Il circo – scrive il sindaco del popoloso centro flegreo – per far sapere che è arrivato a pochi chilometri da noi, ha anche pensato di affiggere abusivamente suoi manifesti in tutta la nostra città. Tutti ottimi ingredienti per essere cacciato via, subito. Perché a Bacoli non solo è vietato lo scempio del circo con gli animali. Luogo in cui si spettacolarizza la sofferenza degli animali. Ma, qui da noi, è anche vietato pubblicizzare questo degrado. Ovunque esso avvenga. E siamo intransigenti. Ancor peggio quando ciò avviene in modo selvaggio. Stiamo quindi provvedendo a stracciare ogni suo volantino. Non prima, ovviamente, di avergli fatto recapitare multe salate. Ringrazio la Polizia Municipale per il pronto intervento. Utilizzeremo i soldi di questo "Colosso" per aiutare i nostri affettuosi animali randagi».

Bianca Montico, segretaria nazionale del Siac, Europa Spettacolo dal Vivo e Benessere Animale, replica alle parole della fascia tricolore flegrea: «Pur condividendo pienamente il principio di legalità e il dovere dell'Amministrazione di sanzionare eventuali irregolarità nelle affissioni pubblicitarie, corre l’obbligo di evidenziare come l’utilizzo di toni denigratori nei confronti della categoria dei lavoratori e degli imprenditori circensi stia alimentando un clima di ostilità mediatica preoccupante».