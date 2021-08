Il Castello delle Cerimonie torna in tv dopo lo stop Covid, ricominciate le riprese a La Sonrisa Dal 15 giugno sono ricominciate le cerimonie all’interno dell’Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate e, con esse, anche le riprese dello show “Il Castello delle Cerimonie” in onda su Real Time. A causa della pandemia di Coronavirus e di un focolaio scoppiato all’interno del locale la scorsa estate, le cerimonie si erano interrotte e sono ricominciate quasi un anno dopo.

A cura di Valerio Papadia

È passato quasi un anno dall'ultima volta che i cancelli dell'Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, perla della Penisola Sorrentina, si sono aperti ai partecipanti a un matrimonio, un battesimo o una comunione: le cerimonie sono ricominciate soltanto lo scorso 15 giugno, a causa dello stop forzato derivante dalla pandemia di Coronavirus. La scorsa estate, proprio a causa del Covid e di un focolaio scoppiato all'interno dell'Hotel La Sonrisa, la struttura era stata chiusa e, quindi, le cerimonie erano state interrotte: la seconda ondata dell'ottobre 2020 e la terza della scorsa primavera, con le restrizioni derivanti, avevano obbligato poi il "Castello" a chiudere i battenti.

Insieme alle cerimonie, nella struttura sono cominciate anche le riprese de "Il Castello delle Cerimonie", trasmissione di Real Time e spin off de "Il Boss delle Cerimonie", nome del programma prima della morte del patron de La Sonrisa, don Antonio Polese, deceduto nel dicembre del 2016. Non è ancora stata comunicata una data per l'inizio della nuova stagione del programma, ma presto le sfarzose cerimonie organizzate nella struttura di Sant'Antonio Abate torneranno in tv.

Ieri, in occasione del compleanno di Matteo Giordano, uno dei volti più amati dello show – marito di Imma Polese, figlia di don Antonio – sui canali social della stessa Real Time è apparsa una sua foto e i seguenti auguri: "Buon compleanno a Matteo Giordano! Non vediamo l’ora di ritrovarti ne "Il Castello Delle Cerimonie". Anche Matteo Giordano era stato tra i contagiati dal Coronavirus a causa del focolaio della scorsa estate: era stato ricoverato anche in ospedale insieme a Rita Grieco, madre di Imma Polese, che purtroppo non ce l'ha fatta.