Il Castello delle Cerimonie: come sono gli interni del ristorante-hotel La Sonrisa Tra le caratteristiche che ne hanno fatto la fortuna, La Sonrisa, oggi confiscata, ha anche dei particolarissimi arredi interni.

A cura di Redazione Napoli

La struttura (dunque le mura) saranno state anche confiscate. Ma tra le caratteristiche che hanno fatto del ristorante per cerimonie "La Sonrisa" una location ghiotta per programmi televisivi ("Il boss delle cerimonie" e "Il Castello delle cerimonie") film come "Reality" di Matteo Garrone e "Cient'anne" con Gigi d'Alessio e Mario Merola e lo show canoro "Napoli prima e dopo" in onda per anni sulla Rai sono anche gli sfarzosi, barocchi e kitsch arredi interni.

La struttura è una sorta di "castelletto" ubicato nelle zone interne dell'area stabiese, a valle dei Monti Lattari, nel comune di Sant'Antonio Abate. I titolari la definiscono così:

Castello signorile realizzato su libera ristrutturazione di un’antica villa del ‘700, incastonato in un angolo suggestivo della Campania, alle falde dei verdi Monti Lattari. La struttura è immersa nel verde di stupendi giardini e di un parco per 50.000 mq complessivi.

All'interno ci sono tre sale per ricevimenti: la Sala Reale, che può ospitare fino a 300 persone con vivaci affreschi e stucchi dorati che hanno fatto la gioia delle feste stile «matrimonio napulitano», poi la Sala Luigi XV, caratterizzata di elementi retrò e modernità con luci led colorate; e la Sala Piscina, con fontanone e giochi d'acqua. All'esterno c'è un lungo vialetto ribattezzato "Via Antonio Polese" in onore del patriarca don Antonio, deceduto qualche anno fa e financo un eliporto.

La Sonrisa è anche un albergo con 50 camere, gli interni che si vedono anche nel reality di Discovery fanno chiaramente notare allo spettatore sale interamente di stucchi e maioliche a terra, tantissimi inserti in legno, una intera reception tutta in legno intarsiato e stucchi dorati, così come la sala per le contrattazioni dei matrimoni, stile barocco. Ci sono enormi specchi, dipinti e ritratti del defunto titolare, nonché cimeli vari: le foto con personaggi famosi, spiccano poi due maglie argentine di Diego Armando Maradona, autografate.