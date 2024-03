Il cartello sull’auto diventa virale: “Non rubatela, perdete tempo voi e io con la denuncia” Un cartello su un’automobile parcheggiata ad Arzano, in provincia di Napoli, è virale in Rete: “Non rubatela, perdiamo tempo voi e io a fare la denuncia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cartello apparso su un'automobile ad Arzano. Foto dal gruppo Facebook Arzano News

"Non rubatela, perdete tempo voi e pure io a fare la denuncia": il cartello apparso su un'automobile ad Arzano, in provincia di Napoli, è diventato in poco tempo virale in Rete. Ma se ha strappato un sorriso a tanti, in realtà il cartello nasconde una triste verità: una raffica di furti di automobili che sta colpendo la zona nord dell'hinterland di Napoli, come spiegava il comandante della polizia metropolitana partenopea, Lucia Rea, in una intervista a Fanpage.it appena qualche giorno fa.

L'automobile era parcheggiata su via Luigi Rocco ad Arzano, in pieno centro. Il cartello, stampato con una normale stampante casalinga, era attaccato con lo scotch, e recitava: "Auto a noleggio, è inutile rubarla, perdiamo solo tempo io e voi, voi a rubarla ed io a fare denuncia. Grazie". E poi, a penna: "Aggiungo che è anche vuota nel bagagliaio", come a voler dire inutile anche forzarla e danneggiarla, perché niente i ladri non troverebbero comunque niente. La fotografia, condivisa dal gruppo Facebook "Arzano News" è diventata in un attimo virale.

Il cartello nella sua interezza. Foto Gruppo Facebook / Arzano News