Il camper rubato dal deposito giudiziario era nel campo rom: usato come abitazione I carabinieri hanno denunciato per ricettazione una 19enne del campo rom di Gricignano d'Aversa (Caserta): era in un camper risultato rubato nel deposito giudiziario di Maddaloni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un camper, rubato una decina di giorni fa in un deposito giudiziario di Maddaloni (Caserta), era stato trasportato in un campo rom, dove stavano per utilizzarlo come abitazione: il veicolo è stato recuperato dai carabinieri, che hanno seguito le sue tracce fino a Gricignano d'Aversa anche monitorando il web e hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione una 19enne.

Il furto risale alla notte del 12 febbraio scorso: ignoti avevano scassinato il cancello di ingresso del deposito giudiziario di Maddaloni, in via Forche Caudine, e avevano portato via il mezzo, che era stato affidato alla struttura dopo un sequestro. Per le ricerche del veicolo i militari della stazione locale hanno acquisito le immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private installate lungo le arterie stradali percorse dai ladri ma hanno fatto ricorso anche al "web patrolling", ovvero il "pattugliamento" di Internet, attraverso l’incrocio ed il monitoraggio dei dati acquisiti dai siti web di vendita di mezzi e pezzi di ricambio.

In questo modo i carabinieri sono arrivati al campo rom di Gricignano d'Aversa e questa mattina, 24 febbraio, sono intervenuti per recuperare il veicolo. Quando hanno bussato, la 19enne ha aperto la porta e li ha ricevuti tranquillamente. La ragazza non è stata però in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza del camper e sul motivo per cui lo stesse occupando. Per lei è scattata la denuncia mentre il veicolo è stato nuovamente sequestrato ed è stato affidato al responsabile del deposito giudiziario da cui era stato rubato.