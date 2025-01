video suggerito

Il Gran Caffè Gambrinus è chiuso: “Improrogabili lavori in corso”. Riapertura la prossima settimana Sorpresa per turisti e habitué dello storico bar di piazza Trieste e Trento, off limits fino alla prossima settimana per lavori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vedere il gazebo vuoto, senza nemmeno le sedie, era parso a molti avventori e ai semplici passanti una stranezza. Col passare dei giorni alla stranezza si è aggiunta la curiosità: perché il Gran Caffé Gambrinus di piazza Trieste e Trento, uno dei simboli della città, è chiuso? A spiegarlo è un cartello comparso in questi giorni davanti all'ingresso del bar, fin dal lontano 1860 punto di riferimento per artisti, nobili, aristocratici, intellettuali e dalla Belle Époque a oggi considerato uno dei luoghi imprescindibili per una visita a Napoli. Il Gambrinus sarà chiuso fino a giovedì 16 gennaio 2025 per, si legge «improrogabili lavori». E in effetti il grazioso gazebo preso quotidianamente d'assalto è stato chiuso, sia dall'accesso in piazza Trieste e Trento che dal lato di via Chiaia con nastro rosso e bianco tipico dei lavori in corso.

La storia del Caffè Gambrinus di Napoli

Fondato nel 1860 al piano terra del Palazzo della Foresteria, oggi sede della Prefettura, affacciato su Piazza Plebiscito e Palazzo Reale, il Gambrinus è da sempre un must per i turisti a Napoli e negli anni è stato un punto di riferimento per l'élite culturale e mondana. Nel 1890, sotto la guida di Mariano Vacca e con la ristrutturazione firmata dall'architetto Antonio Curri, il Caffè fu trasformato in uno scrigno d’arte. Fu chiamato "Gran Caffè Gambrinus" in onore del leggendario re delle Fiandre, venne inaugurato ufficialmente il 3 novembre 1890.

Durante la Belle Époque, il bar napoletano divenne il centro della vita culturale partenopea. Frequentato da illustri ospiti internazionali, come l’imperatrice Sissi d'Austria, Oscar Wilde e Jean-Paul Sartre, ospitò anche figure italiane di spicco come Gabriele D’Annunzio, che qui scrisse “ ‘A vucchella”, e Matilde Serao, che fondò il quotidiano "Il Mattino" seduta ai suoi tavolini. È stata tradizione per molti Presidenti della Repubblica italiana fare capolino al Gambrinus per prendere la classica tazzuella di caffè.