video suggerito

Il bufalo sta per essere macellato ma riesce a liberarsi: incornato un operaio, è grave Incidente nell’impianto di macellazione di Castel Baronia, nella provincia di Avellino: un operaio di 48 anni è stato incornato da un bufalo, che è riuscito a liberarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente sul lavoro nell'impianto di macellazione di Castel Baronia, nella provincia di Avellino: un bufalo, che stava per essere macellato, è riuscito a liberarsi dalle funi che lo trattenevano e ha aggredito un operaio, un uomo di 48 anni, che è stato incornato dall'animale. L'incidente si è verificato ieri, mercoledì 5 giugno: da quanto si apprende, il 48enne si trovava con un collega di 25 anni e insieme stavano trasportando il bufalo nella camera di macellazione; improvvisamente, l'animale si è liberato dalle funi e ha caricato i due operai, incornando il 48enne.

L'operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici e ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservati; anche il collega è stato portato in ospedale, ad Ariano Irpino, ma ha riportato ferite lievi. Nello stabilimento di macellazione sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per fare piena luce sull'incidente.